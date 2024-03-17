اليوم السابع
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المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدنى

الأحد، 17 مارس 2024 05:19 م
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدنى القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدداً من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية، وذلك فى إطار "حملة بلدك معاك".
 
تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية .
 
يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً بكافة محافظات الجمهورية .






القوات المسلحه

الجيش المصرى

اخبار الجيش

المنطقة الشماليه



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