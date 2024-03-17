الكوتشى بـ120 جنيها.. تخفيضات على الأحذية فى معرض أهلا رمضان بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان " في مركز ومدينة البدرشين، ضمن معروضاته من الملابس والمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، أحذية لجميع الأعمار بأسعار مخفضة، وذلك لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له داخل معرض "أهلًا رمضان" في البدرشين، أسعار الأحذية بمختلف أنواعها وموديلاتها لدى أحد العارضين، والتي جاءت على النحو التالي: أي كوتشي أطفالي بـ120 جنيهًا، أي كوتشي نسائي بـ150 جنيهًا، الكوتشيات الشبابي يتراوح سعرها ما بين 170 و300 جنيه.

تأتي معارض "أهلًا رمضان" في إطار خطة المحافظة لإقامة عددًا من المعارض والمنافذ السلعية تغطي كافة قطاعات المحافظة؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشهدت محافظة الجيزة إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تضم المحافظة الآن نحو 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات بالدولة للوصول لكافة أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية.