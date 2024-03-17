السجن 3 سنوات لمتهمين بخطف حقيبة شاب فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، شخصين بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بخطف حقيبة يد من شاب بقسم ثان الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 17286 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 4477 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 18 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "هشام ال م م"، 48 عاما، و"إبراهيم ح ع إ" 28 عاما، مقيمين بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من المجني عليه "محمد عيد" حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في سرقة المجني عليه بأن قاما بخطف حقيبة اليد الخاصة به حال استقلالهما دراجة نارية بالطريق العام وحال حمل المتهم الأول سلاح ناري "مسدس" وذخيرة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسان على النحو المبين بالتحقيقات.