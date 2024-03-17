الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم واسع النطاق بالمسيرات على موسكو

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تصدت الدفاعات الجوية الروسية ، اليوم الأحد، لهجوم واسع النطاق بالمسيرات الأوكرانية استهدف العاصمة موسكو وضواحيها ومقاطعات جنوب غربي روسيا.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية:" أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 مسيرة فوق مقاطعات موسكو وبيلجورود وكالوجا وأوريول وروستوف وياروسلافل وكورسك وكراسنودار.



من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية في منطقة "دوموديدوفو" أحبطت هجوما بمسيرتين استهدفتا العاصمة موسكو، مؤكدا عدم وجود أضرار أو إصابات في موقع سقوط حطام إحدى المسيرتين.. مضيفا أن الدفاعات الجوية في مدينة "رامنسكي" بضواحي العاصمة أحبطت هجوما بمسيرة كانت تستهدف موسكو، وهجوما في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات".



من ناحيته، ذكر حاكم مقاطعة "كالوجا" جنوب غرب موسكو، فلاديسلاف شابشا، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة على مشارف المقاطعة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار.



أما في مقاطعة "ياروسلافل" شمال شرق موسكو، فأعلن حاكم المقاطعة ميخائيل إيفرايف عن صد هجوم بـ 4 مسيرات أوكرانية دون وقوع أضرار أو إصابات.



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم باستخدام 9 صواريخ من راجمات (آر إم-70 فامباير) و3 صواريخ من راجمات "أوراجان" وتدميرها جميعا فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود" الروسية المجاورة للأراضي الأوكرانية.