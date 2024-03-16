الحماية المدنية بالدقهلية تحاول السيطرة على حريق هائل بعقار من 6 طوابق

تحاول قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في عقار مكون من 6 طوابق، بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في عقار بشارع أبو سنة بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتبين أن الحريق شب في طابقين يستخدمان كمخزن أسفنج لمصنع مراتب.

وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع إصابة واحدة بحالة اختناق حتى الآن، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.