اليوم السابع
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البورصة المصرية.. مبيعات محلية تقود هبوط المؤشرات بختام التعاملات

الأحد، 17 مارس 2024 01:54 م
البورصة المصرية.. مبيعات محلية تقود هبوط المؤشرات بختام التعاملات البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.  
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13237 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9767 نقطة.






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