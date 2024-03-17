اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم

الأحد، 17 مارس 2024 09:56 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وبحسب وكالة انباء الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال قوامها عدد من الآليات العسكرية، اقتحمت البلدتين، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط فيها.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدتين، الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، مما أدى إلى إصابة شابين بالشظايا وتم تقديم العلاج لهما في مستوصف الزكاة في عنبتا، ووصفت حالتهما بالطفيفة.

 







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الاحتلال الإسرائيلى

عنبتا




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