الإسماعيلية تحتفل اليوم بذكرى مرور 1084 عاما على تأسيس الأزهر الشريف

الإسماعيلية – السيد فلاح

تحتفل الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأحد بالذكرى السنوية لتأسيس الأزهر الشريف ومرور 1084 عامًا على تأسيس جامع الأزهر، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وعقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المُشْرفة على تنظيم الاحتفال السنوي بذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر في السابع من رمضان من كل عام.

وقال الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، إن المنطقة أنهت كافة الاستعدادات لإقامة حفل المنطقة للاحتفال السنوي للأزهر الشريف بذكرى تأسيس الجامع الأزهر والمقرر له اليوم الأحد، السابع من رمضان، بمقر قصر ثقافة الإسماعيلية.

وناقش رئيس المنطقة مع الحاضرين في الاجتماع الترتيبات النهائية للاحتفال لهذا العام وما تم الانتهاء منه، مؤكدًا على ضرورة التزام كل شخص بما يسند إليه من أعمال خلال الاحتفال، وتكثيف الجهود المبذولة، والتعاون التام بين جميع القائمين على هذا الاحتفال للظهور بصورة مشرفة تليق بمكانة ودور الأزهر الشريف في الداخل والخارج.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، "بروفات" عرض فقرة أغنية "تحيا مصر" بلغة الإشارة؛ وذلك استعدادًا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.