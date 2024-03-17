مسؤول أممي يصف الظروف المعيشية لسكان غزة بـ"غير الإنسانية"

كتبت: هند المغربي

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، الظروف التي يعيش في ظلها أهل غزة ويتلقون بها الرعاية الصحية، بأنها "غير إنسانية " .

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جيبرييسوس إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الأقصى، وسط غزة، حيث أوصلوا إمدادات طبية لنحو 80 ألف مريض، مشيرا إلى أن اثنين من مستودعات المستشفى لا يعملان وأصبحا يستخدمان لإيواء 7000 رجل وامرأة وطفل .

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع..وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة أينما وجدوا ومتى كان ذلك ممكنا .

وكان مارتن جريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أعرب عن صدمته إزاء أنباء مقتل 20 شخصا وإصابة 155 بجراح أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية عند مدخل مدينة غزة.

وقال جريفيثس: "لا يمكن السماح باستمرار هذه الحوادث. ويجب ألا يموت الناس فيما يحاولون إبقاء أسرهم على قيد الحياة". وشدد المسؤول الأممي على ضرورة ضمان توزيع المساعدات في غزة بشكل آمن ومتوقع ويحفظ كرامة الناس.

كما جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع. وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة أينما وجدوا ومتى كان ذلك ممكنا.