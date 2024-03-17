اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الداخلة العوينات بالوادى الجديد

الأحد، 17 مارس 2024 07:13 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الداخلة العوينات بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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أصيب 5 أشخاص، في حادث سيارة نقل عند نقطة الكيلو 25 على طريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة نقل دوبل كبينة على طريق الداخلة شرق العوينات بمنطقة الكيلو 25 بالطريق مما أسفر عن إصابة “جمعة البدري محمد، 18 سنة، من محافظة الغربية، أسامة رمضان السيد، 27 سنة من محافظة كفر الشيخ، أحمد ظريف حمد، 31 سنة من محافظة الغربية، محمد أحمد خطاب، 32 سنة من محافظة البحيرة، هيثم السيد أبو هاشم، 38 سنة من مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية”. 
 
وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.






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