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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة

الأحد، 17 مارس 2024 09:36 ص
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوى، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى محور الضبعة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
تم رفع حطام الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 






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