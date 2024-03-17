إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة بينهما تم خلال المشاجرة إطلاق أعيرة نارية من أسلحة غير مرخصة مما نتج عنه إصابة طالب ومزارع بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورد بلاغ من المستشفى يفيد بوصول طالب ومزارع مصابين طلق نارى على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ووضعهم تحت الرعاية الطبية.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج طرف أول " أ . ع 19 سنة طالب مصاب بطلق نارى، ونجل عمومته غير مصاب يبلع من العمر 18 سنة.

وبين طرف ثان ح . أ 28 سنة مزارع مصاب بطلق نارى، وم . أ 35 سنة بائع غير مصاب تم ضبط طرفى المشاجرة وتم الفصل بين الطرفين وتبين ان سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة مستقر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج أستقبل قبل ذلك 4أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إث وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات بين الطرفين.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا من مستشفى طما المركزى يفيد بوصول يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وتبيين من خلال الفحص عقب الإنتقال والمعاينة وقوع مشاجرة بين طرف أول ح . ع . ج . 62 سنة عامل ويقيم بناحية قرية التل الزوكى مصاب بجرح بالساق اليسري وكدمه وتورم بالساعد الأيسر وتم عمل أشعة و تبين إصابته بشرخ بعظمة الزند اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وي . ح . ع . ج 20 سنة مصاب بجرح أعلى الشفه من الناحية اليسري وجرح بفروه الراس الناحيه اليمنى خلف الأذن اليمني وسحجه أعلي الحاجب الأيمن وسحجات متفرقه في الوجه وبالرقبه واليد اليسرى.

وبين طرف ثان ع. ع . 19 سنة يقيم بناحية قرية التل الزوكى مصاب بسحجات بفروة الرأس، وج . ع . ف 23 سنة مصاب بسحجات بفروة الرأس، وم ز ع . ف 27 سنة ويقم بذات العنوان غير مصاب تم الفصل بين طرفى المشاجرة وتبين أن سب المشاجرة خلافات الجوار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.