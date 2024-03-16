مقتل شخص بطلق نارى فى قرية الشبول بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء إطلاق عيار ناري عليه من بندقية خرطوش بواسطة صياد جاره بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية، نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول بلاغ من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرطة المنزلة بوصول "كريم محمد .ا.ا.ا"، 25 عاما، مقيم قرية الشبول دائرة المركز، مصابا برش خرطوش بالوجه وجرح تهتكي بالعين اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابه وتوفي متأثرا بإصابته.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال والد المتوفى 54 عاما، صياد ومقيم بذات القرية اتهم "محمد.ع.ع.ج"، 37 عاما، صياد ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح ناري خرطوش واحداث اصابته التي أدت إلى وفاته نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم "بندقية خرطوش مطموسة الأرقام ماركة شوت جن وعدد 3 طلقات من ذات العيار

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.