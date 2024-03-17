إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بقتل سيدة لسرقة قرطها الذهبى في سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "م.ب.س" عامل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر أبريل للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجنى عليها "ا.م.ح" والطفل المجنى عليه "هم.س" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها والطفل المجنى عليه أثر طعنهما عدة طعنات نافذة بالجسد بعد التعدى عليهما بسكين وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث تسلل إلى مسكن المجنى عليها لسرقتها ، وعندما شعرت بالمتهم انهال عليها بالسكين فى أماكن متفرقة بالجسد مما أسفر عن مصرعها فى الحال وأثناء قيامه بسرقة المشغولات الذهبية شاهد الطفل داخل الشقة فقرر للتخلص منه وطعنه عدة طعنات نافذة حتى فارق الحياة وتمكن من سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.