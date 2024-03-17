إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد فى 8 محافظات

كتبت ريهام الباشا

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج)، ومن المقرر عقد الامتحانات لهم في الفترة من ٣ أبريل حتى ١ مايو.

كما سيبدأ الجهاز غدًا الإثنين الموافق 18 مارس حتى 2 أبريل المقبل امتحانات محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس وبورسعيد) .

من الجدير بالذكر أن الجهاز انتهى من امتحانات محافظات (الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، خلال الفترة من ٤ إلى ٩ مارس من الشهر الحالى .

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.