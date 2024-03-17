اليوم السابع
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إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد فى 8 محافظات

الأحد، 17 مارس 2024 05:06 م
إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد فى 8 محافظات صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
 
وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج)، ومن المقرر عقد الامتحانات لهم في الفترة من ٣ أبريل حتى ١ مايو.
 
كما سيبدأ الجهاز غدًا الإثنين الموافق 18 مارس حتى 2 أبريل المقبل امتحانات محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس وبورسعيد) .
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز انتهى من امتحانات محافظات (الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، خلال الفترة من ٤ إلى ٩ مارس من الشهر الحالى .
 
وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
 
 






وظائف المعلمين

مسابقة المعلمين

وظائف

التنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة




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