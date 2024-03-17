أهالى جزى فى المنوفية يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى.. ومسئول يرد

المنوفية - محمد فتحى

تعانى قرية جزى التابعة لمركز منوف ب محافظة المنوفية ، الإهمال وذلك بسبب عدم إستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية ، والذى تم البدء فيه منذ سنوات طويلة، حيث أن القرية تعانى من ارتفاع فى منسوب المياه الجوفية.

ويقول السيد إبراهيم عطوه ومقيم بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن نعانى من ارتفاع من منسوب المياة الجوفية بالقرية منذ سنوات ، وتم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية منذ عام 2006 وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه حتى على الرغم أن نعانى من ارتفاع أسعار جرارات كسح الطرنشات وخزانات الصرف الصحى، حيث بلغت سعر النقله من 150جنيها إلى 200 جنيه للنقلة الواحدة.

ويضيف عماد فكرون ومقيم بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن قرية جزى تعدى من بين ثلاث قرى لم يتم استكمال مشروع الصرف الصحى بها حتى الآن ، حيث أن القرية تعانى من ارتفاع فى منسوب المياه الجوفية ، والتى تسببت فى ظهور نشع فى معظم منازل القرية ، بالإضافة إلى استغلال أصحاب جرارات كسح خزانات الصرف " الطرنشات " ، والتى تبلغ من 150 جنيها إلى 200 جنيه.

وأكد فكرون، أن تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسؤولين فى محافظة المنوفية، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من المشروع ، وطالب فكرون المسؤولين بسرعة إستكمال المشروع وذلك نظرا للمعاناة إلى يعانى منها الأهالى .

ويشير أحمد طلبه ومقيم بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن نعانى الأمرين من سنوات طويله بسبب عدم إستكمال مشروع الصرف الصحى وارتفاع منسوب المياة الجوفية بالرقبة والتى تسببت فى وجود نشف فى معظم منازل القرية .

وطالب طلبه ، المسؤولين عن المشروع سرعة الانتهاء من المشروع وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياة الجوفية والتى تسببت فى انتشار الحشرات الضارة التى تسبب الأمراض للمواطنين .

ومن جانبه أكد المهندس شاكر محمد شاكر الرئيس التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الصرف الصحى بالقرية سوف يتم الانتهاء منها نهاية شهر مارس الجارى، وذلك عقب الانتهاء من محطة الرفع الرئيسية بالقرية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من الشبكة الرئيسية، وجارى الانتهاء من محطة الرفع ، وسوف يتم التجربة لتشغيل المشروع، وذلك لتسليم المشروع إلى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، لتنفيذ غرف المنازل لتشغيل المشروع.