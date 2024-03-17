أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 17 مارس 2024

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري، وسجل الذهب ارتفاع 25 جنيها قياسا على سعر الذهب أمس والذي سجل 2950 جنيها، واستهل الذهب تداولات اليوم عند 2975 جنيها لعيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر.

عيار 24 يسجل 3400 جنيه.

عيار 21 يسجل 2975 جنيها.

عيار 18 يسجل 2550 جنيها.

عيار 14 يسجل 1983 جنيها.

الجنيه الذهب 23800 جنيه.

الذهب في أسبوع

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 320 جنيه بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8%، حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2950 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيه للجرام.

شهدت الفترة الأخيرة استقرار في سعر الصرف وتراجع تدريجي لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازي، وهو الأمر الذي وفر هدوء كبير في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.

بالإضافة إلى هذا يشهد الذهب المحلي طلب ضعيف مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.

شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للثقة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية وذلك بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وحصول مصر على شريحة أولى من صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل بمقدار 8 مليار دولار.

وانعكس هذا على البنوك التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليار دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضاً برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني.