أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعقد لقاءات ثنائية مع قادة أوروبا لتطوير العلاقات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يعقد لقاءات ثنائية مع قادة أوروبا بشأن تطوير العلاقات

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. قمة مصرية أوروبية اليوم لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة صرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القاهرة تستضيف اليوم الأحد 17 مارس 2024 قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة. رئيس "الأهلى للصرافة": 1.5 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس السبت بلغت 175 مليون جنيه. انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.32 للشراء، 47.42 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع، سجل وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية. تقييم مارس لصفوف النقل فى منهج الشهر فقط ويعقد خلال اليوم الدراسى تستعد المدارس لتقييم تلاميذ النقل فى امتحان شهر مارس نهاية الشهر وبداية إبريل المقبل، ويستهدف الطلاب من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلبة الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد فى جزء من اليوم الدراسى فيما درسه الطالب فى منهج شهر مارس الجارى على أن تضع المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية الأسئلة. الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار وموعد سقوطها ، موضحا أنه اعتبارا من اليوم الأحد 17 مارس الي الثلاثاء 19 مارس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31645 شهيدا و73676 مصابا منذ 7 أكتوبر