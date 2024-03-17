اليوم السابع
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أبو الغيط يدين الهجوم الارهابي على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشو

الأحد، 17 مارس 2024 01:31 م
أبو الغيط يدين الهجوم الارهابي على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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ادان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الارهابي الذي قامت به حركة الشباب الصومالية ضد مواطنين صوماليين أبرياء في فندق بوسط  العاصمة مقديشيو أمس السبت، مما اسفر عن مقتل وإصابة عشرات الصوماليين.
 
وأعرب أبو الغيط عن خالص التعازي لأسر ضحايا الارهاب الذي لم يتعظ بحرمات هذا الشهر الفضيل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
 
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم  الامين العام بأن الجامعة العربية تساند بكل قوة الحرب الشاملة التي تقودها الدولة الصومالية ضد الارهاب ولن تدخر جهداً من أجل مساعدة الصومال في جهوده الحثيثة الرامية إلى اعادة بناء جيشه ومؤسسات الدولة وتمكينها من معالجة جذور الارهاب.






الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

مقديشو

الإرهاب فى الصومال




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