4 خرافات حول مكملات الأوميجا 3.. أهمها أنها تفيد كبار السن فقط

كتبت فاطمة ياسر

توفر مكملات أوميجا 3 العديد من الفوائد الصحية التي تحل على الجسم، بدءًا من تعزيز المناعة وحتى صحة القلب، فيتم الحصول على مكملات من الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، حيث تحتوي هذه على أحماض أوميجا 3 فتساهم في تحسين صحة القلب والدماغ، وتقليل الالتهابات، وذلك وفقا لموقع healthshots.

وهناك خرافات حول مكملات زيت السمك أوميجا 3، ومنها:



-الخرافة الأولى جميع مكملات زيت السمك أوميجا 3 متشابهة



يعتقد الناس أن جميع زيوت السمك متشابهة وتوفر نفس الفوائد. ولكن هذا ليس صحيحا! تعتمد القيمة الغذائية للمكملات الغذائية على عدة عوامل، مثل مصدر السمك، وطريقة الاستخراج، وعملية التصنيع. ابحث عن المكملات الغذائية المعتمدة .

-الخرافة الثانية مكملات زيت السمك أوميجا 3 مفيدة فقط لصحة القلب



في حين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة لقلبك، فإن فوائدها تمتد إلى ما هو أبعد من صحة القلب. تلعب أوميجا 3 دورًا حاسمًا في وظائف المخ وصحة المفاصل وصحة العين وإدارة الالتهابات بشكل عام. تشير الأبحاث التي أجرتها شركة Advances in Nutrition إلى أن مكملات أوميغا 3 قد تدعم أيضًا الوظيفة الإدراكية وتنظيم الحالة المزاجية وتقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

-الخرافة 3 زيت السمك أوميجا 3 يمكن أن يسبب تجشؤًا مريبًا



قد تسبب مكملات زيت السمك منخفضة الجودة تجشؤًا مريبًا أو مذاقًا مريبًا بسبب النتانة أو التنقية غير الكافية. ومع ذلك، فإن مكملات زيت السمك عالية الجودة التي تخضع للتقطير الجزيئي لإزالة الشوائب وتقليل الأكسدة من غير المرجح أن تسبب مثل هذه الآثار الجانبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول مكملات زيت السمك مع وجبات الطعام يمكن أن يساعد في تقليل خطر التعرض للتجشؤ المريب.

-الخرافة الرابعة كبار السن فقط هم من يحتاجون زيت السمك



زيت السمك ليس مفيدًا لكبار السن فقط. إنه جيد لرفاهية الجميع. من وظيفته في صحة الدماغ لدى الشباب إلى مرونة المفاصل للرياضيين، يقدم زيت السمك أوميغا 3 مجموعة متنوعة من الفوائد للأشخاص من مختلف الأعمار. ليس عليك الانتظار حتى فوات الأوان للبدء في الاستفادة من هذه المكملات الغذائية المليئة بالمغذيات.