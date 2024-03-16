وزيرة الثقافة: لا توجد خسائر فى الأرواح بحريق استوديو الأهرام

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، حول حريق استوديو الأهرام الذى نشب اليوم فى العمرانية، قائلة: "الحمد لله لا توجد خسائر فى الأرواح ولا إصابات بالغة فى حريق استوديو الأهرام، موضحة أن الاستوديوهات والمعدات لم يمسها أى شىء، وآخر وقت خرج فيه الفنانون من موقع التصوير كان الواحدة والربع صباحا".

وأضافت نيفين الكيلانى خلال مداخلة برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، فوجئنا بخبر الحريق، وحضرت سيارات الإطفاء والمسئولون وعلى رأسهم رئيس الوزراء، كما قام المعمل الجنائى بجمع الأدلة، وأخذت النيابة أقوال المتواجدين بالحريق، وننتظر تقرير المعمل الجنائى حول الحريق.

وتابعت نيفين الكيلانى: الديكور متواجد بالمنطقة منذ عام 1986، والشركة التابعة للأسطول السينمائية مؤمنة على كل المواقع والاستوديوهات التابعة للشركة.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بأحد المسلسلات، وتمت السيطرة عليه بعدما تم الدفع بـ40 سيارة إطفاء.