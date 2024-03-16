وزارة التعليم: التقييم الثانى لصفوف النقل قبل إجازة عيد الفطر

كتب محمود طه حسين

تستعد الإدارات التعليمية والمدارس لعقد التقييم الثانى بالفصل الدراسي الثاني ل صفوف النقل نهاية مارس الجارى وبداية إبريل المقبل قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الشهر الثانى للطلاب يعقد فى مواعيده بداية ابريل ونهاية الشهر الجارى، ويستهدف الطلاب من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلبة الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد فى جزء من اليوم الدراسى فيما درسه الطالب فى منهج شهر مارس الجارى على أن تضع المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية الأسئلة.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أن الدراسة سوف تنتظم خلال شهر رمضان بالفصل الدراسى الثانى دون توقف،د، كما شددت على أن حضور الطلاب فى شهر رمضان مستمر دون توقف أو انقطاع، والدراسة مستمرة حتى نهاية الترم الثانى، على أن يحصل الطلاب على الإجازات الرسمية منها عيد الفطر وأيضا الجمع من كل أسبوع وشم النسيم وغيرها من العطلات الرسمية فقط.

وشددت الوزارة، على أنه لن يتم رفع الغياب بين الطلاب والمعلمين، بل سوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتى تشمل توجيه إنذار للطالب وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانونى.