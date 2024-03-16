معهد التغذية يكشف 3 فوائد مهمة لطبق الشوربة خلال وجبة الإفطار فى رمضان

١- الشوربة الدافئة تسهل بدء عمل المعدة لاستقبال الطعام

٢- الشوربة تمد بكمية سوائل يحتاجها الجسم

٣- الشوربة الدافئة تمنح إحساسا سريعا بالشبع.

وكان المعهد القومى للتغذية قال، إنه يجب تناول السحور قبل الفجر بفترة قصيرة تجنبا لإطالة فترة الصيام مع الحرص على أن تكون وجبة السحور كاملة وتحتوى على جميع المغذيات، وذلك عن طريق أن يكون نصف الطبق يحتوى على الخضراوات وربع الطبق يحتوى على البروتينات أو الجبن أو البيض أو البوقوليات كالفول والعدس والربع الأخير يحتوى على الخبز البلدى أو كامل الحبة ونصح بالحرص على تناول وجبة الزيادى في السحور لانها تحسن من صحة الأمعاء لاحتوائها على البكتيريا المفيدة للصحة وخاصة لسلامة وظيفة الجهاز الهضمى كما يجب تناول من 8 إلى 12 كوب ماء بين وجبتى السحور والفطار لجعل الجسم رطب طوال النهار.

ونصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور لأنهما من مدرات البول وبالتالي سيفقد الجسم جزء كبير من المياة وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار .