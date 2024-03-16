المعهد القومى للتغذية يكشف أفضل مكونات وجبة السحور صحيا

كتب وليد عبد السلام

قال المعهد القومى للتغذية يجب تناول السحور قبل الفجر بفترة قصيرة تجنبا لاطالة فترة الصيام مع الحرص على أن تكون وجبة السحور كاملة وتحتوى على جميع المغذيات وذلك عن طريق أن يكون نصف الطبق يحتوى على الخضروات وربع الطبق يحتوى على البروتينات أوالجبن أو البيض أو البوقوليات كالفول والعدس والربع الأخير يحتوى على الخبز البلدى أو كامل الحبة ونصح بالحرص على تناول وجبة الزيادى في السحور لانها تحسن من صحة الأمعاء لاحتوائها على البكتيريا المفيدة للصحة وخاصة لسلامة وظيفة الجهاز الهضمى كما يجب تناول من 8 إلى 12 كوب ماء بين وجبتى السحور والفطار لجعل الجسم رطب طوال النهار.

ونصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور لأنهما من مدرات البول وبالتالي سيفقد الجسم جزء كبير من المياة وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار .

وكشف المعهد القومى للتغذية عن أضرار الافراط في المقليات والوجبات الدسمة حيث أن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصا في منطقة البطن كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة والتي أهمها ارتفاع ضغط الدم والاصابة بمرض السكرى من النوع الثانى .