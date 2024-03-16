مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهد طريق الفيوم سنورس الزراعي بمركز سنورس بـمحافظة الفيوم، اليوم السبت، وفاة شخص فى حادث تصادم سيارة إجرة بدراجة نارية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة إجرة بدراجة نارية بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطره علي السيارة والدراجة فاصطدما ببعضهما، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعه بطريق الفيوم سنورس الزراعي .

وتبين من المعاينة الأولية وفاة شاب يدعي " محمد ممدوح " 43 عاما مقيم بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز سنورس ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كم أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.