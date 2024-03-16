إصابة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق إدفا الدير الأحمر دائرة مركز سوهاج، تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره من على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من المعاينة بأن الحادث وقع بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بسبب التخطى الخطأ وذلك بطريق قرية إدفا الدير الأحمر بمركز سوهاج نتج عن الحادث إصابة ع . م . ف 15 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمني والفقرات ، وإصابة ع . م . ف 10 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة ف . م . ف 14 سنة بإشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح قطعى بالجبهة، وإصابة ز . م . ف 7 سنوات بجرح قطعي بفروه الرأس، وإصابة ض . ع . ا 25 سنة سوهاج بخلع بالكتف الأيمن وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

تبين أن من بين المصابين الخمسة 4 من أسرة واحدة تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.