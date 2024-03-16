مصادرة كميات من السلع المدعمة مخزنة لدى تجار التموين بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونة و185 كيلو سكر جميعهم سلع تموينية مدعمة، خلال حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز مشتول السوق.

شنت مديرية التموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناءا على المعلومات الواردة للمديرية والتي تفيد قيام أحد تجار التموين بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بقصد التربح غير المشروع وكذا قيام أصحاب مصانع تعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام غير المرخصة بناحية مشتول السوق باستخدام علامات تجارية تخص الغير، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية، ابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج، مصطفى الشحات وبالاشتراك مع حملة ادارة تموين مشتول السوق نشوي رابح و مجدي امين و أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد اصحاب الأنشطة التموينية والتجارية والتحفظ على المضبوطات وجاءت على النحو التالي..

تم التحفظ على 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونه تمويني و185 كيلو سكر تمويني كما تم تحرير محضر تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير مركز مشتول السوق وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع المحرره ضد المخالفين.