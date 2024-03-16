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مسلسل صيد العقارب .. إزاى تتخطى فقدان شخص عزيز عليك بعد وفاة ابن أحمد ماهر

السبت، 16 مارس 2024 04:00 م
مسلسل صيد العقارب .. إزاى تتخطى فقدان شخص عزيز عليك بعد وفاة ابن أحمد ماهر مسلسل صيد العقارب
كتبت فاطمة خليل

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شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذى يعرض على قناة CBC ومنصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وفاة ابن الفنان أحمد ماهر، وفى الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب انهار أحمد ماهر بالبكاء أمام جثمان ابنه، في هذا التقرير نقدم لكم خطوات عملية من الطب النفسي تساعدك على تخطي فقدان شخص عزيز عليك.

وبحسب موقع psychiatry فإن اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب نفسي قد يحدث لدى الأشخاص شهدوا حدثًا مؤلمًا أو سلسلة من الأحداث وقد يؤثر على الصحة العقلية والجسدية والاجتماعية.

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من أفكار ومشاعر حادة ومزعجة تتعلق بتجربتهم والتي تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث الصادم قد يسترجعون الحدث من خلال ذكريات الماضي أو الكوابيس؛ وقد يشعرون بالحزن أو الخوف أو الغضب؛ وقد يشعرون بالانفصال أو الغربة عن الآخرين.

وقد يتجنب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة المواقف أو الأشخاص الذين يذكرونهم بالحدث الصادم، وقد تكون لديهم ردود فعل سلبية قوية تجاه شيء عادي مثل الضوضاء العالية.

وأوضح أنه يمكنك أن تخرج من دائرة الحزن وتقوم بتغيير الأشياء من حولك من خلال ممارسة الرياضة،  والاسترخاء واليوجا والسفر.

من وحى مسلسل صيد العقارب ازاي تواجه الصدمات وتتخطى فقدان شخص عزيز

ليس كل من يعاني من الصدمة يصاب باضطراب ما بعد الصدمة، وليس كل من يصاب باضطراب ما بعد الصدمة يحتاج إلى علاج نفسي.

بالنسبة لبعض الأشخاص، تهدأ أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو تختفي بمرور الوقت ويتحسن آخرون بمساعدة الأسرة أو الأصدقاء لكن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة يحتاجون إلى علاج متخصص.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشاري الطب النفسى بجامعة الأزهر، أنه للتعامل مع الصدمات النفسية المتعلقة بفقدان شخص عزيز لا بد ان تعبر عن شعورك بالحزن ولا تكتم مشاعرك، حتى لا يحدث مضاعفات صحية بسبب كتمان التعبير عن المشاعر، ومن بين المضاعفات التي قد تحدث الصداع والقولون العصبي.

العلاج السلوكي المعرفي

العلاجات السلوكية المعرفية فعالة للغاية ويركز على تغيير المشاعر السلبية المؤلمة والمعتقدات بسبب الصدمة يساعد المعالجون الشخص على مواجهة مثل هذه الذكريات والعواطف المؤلمة.

الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية في السيطرة على أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيف الأعراض الذي يوفره الدواء يسمح للعديد من الأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر فعالية في العلاج النفسي.

بالإضافة إلى العلاج، يجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أنه من المفيد جدًا مشاركة تجاربهم ومشاعرهم مع الآخرين الذين لديهم تجارب مماثلة، كما هو الحال في مجموعة العلاج النفسى الجماعى.







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