مركز المناخ: الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية القمح تقدر من 20 إلى 25%

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أن الرقاد فى القمح يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 ٪ في كثير من الحالات.

وأضاف فهيم، أن الرقاد في محصول القمح القمح يعمل على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.

وأوضح فهيم، أن هناك أسباب وراثية "الصفات الوراثية للصنف "حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الاصناف البلدية اللى ما زال بعض المزارعين يزرعونها.

وتابع أن الزراعة في أحواض بالبدار قد تكون من ضمن الأسباب لكن "الزراعة على مصاطب بالسطارات او بالنقر تكون اكثر مقاومة" وأيضًا زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة " بمعنى أن من زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 كجم".

وأوضح فهيم، أن زيادة التسميد الأزوتى وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون اثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل يعني اضافة اكثر من 90 وحدة ازوت فى الاراضي القديمة أو اكثر من 120 وحدة فى الاراضي الجديدة" والري على فترات متباعدة و يليها سقوط أمطار الري و أثناء أو قبل هبوب الرياح وهى أهم سبب ويزيد من الرقاد الأسباب السابقة.

وأشار إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هبات الرياح النشطة دائما تبدأ مع الظهيرة أو اخر النهار .