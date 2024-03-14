مركز المناخ: رياح متوسطة إلى قوية تبدأ بعد ظهر السبت المقبل

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك هبات رياح متوسطة إلى قوية تبدأ في نشاطها الكبير بعد ظهر ظهر يوم السبت المقبل في الوجه البحرى وشمال الصعيد وتستمر باقى أيام الإسبوع في عموم الجمهورية، محذراً المزارعين بضرورة أخذ الاحتياطات من رى القمح هذه الأيام.

وأكد فهيم أن رى القمح خلال هذه الفترة يجب أن يكون بحساب وحسب ما يصدر من توصيات وتنبيهات من مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، لأنه من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد عليها الشعب المصرى فى غذائه، لذلك تولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بالزيادة الراسية أو الزيادة الأفقية.

وأوضح فهيم أن وقف رى القمح يتم عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، والدخول فى مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

وأشار فهيم إلى أن القمح الموسم الحالى يحتاج حوالى 5 ريات بالإضافة إلى رية الزراعة ومن قام بتأخير رية المحاياة "التشتية " عن 35 - 40 يوما سيقل ريه رغم أن هذا الموسم لا يجب تقليل عدد مرات الرى لأنه كان موسما دافئا وجافا فى معظمه.