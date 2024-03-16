متى يجب على مريض السكر الإفطار فورا؟ .. الصحة العالمية تجيب

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الهامة لمريض السكر خلال فترة الصيام، موضحة، إن مريض السكر قد يتعرض لمخاطر خلال الصيام، لذلك يجب عليه الفطار فورا في الحالات التالية:



متى يجب الافطار على الفور

1.انخفاض جلوكوز الدم" سكر الدم" لمستوى 70 ملجم/ دل (3.9 ملليمول/ لتر)

2.ارتفاع جلوكوز الدم لمستوى 300 ملجم/ دل (16.9 ملليمول/ لتر)

3. ظهور أعراض نقص جلوكوز الدم، أو ارتفاع جلوكوز الدم، أو الجفاف، أو الاعتلال الحاد

إذا كان مستوى الجلوكوز في دمك منخفضًا (70-90 ملغم/ دل)، فينبغي إعادة فحصه في غضون ساعة واحدة

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التغيرات في عادات الأكل قد تؤثر على مستوى الجلوكوز في دمك.

كم مرة يجب على مريض السكري مراقبة الجلوكوز في الدم خلال الصيام؟



كم مرة يمكن قياس نسبة الجلوكوز فى الدم ؟

الأشخاص المعرضون لمخاطر منخفضة إلى متوسطة: مرة واحدة إلى مرتين يوميا، و الأشخاص المعرضون لمخاطر شديدة (حتى لو لم يكونوا صائمين):من 3- 4 مرات يوميا.



للحد من انخفاض السكر اثناء الصيام

للحد من خطر انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم (نقص السكر في الدم) أثناء الصيام، تحدث إلى طبيبك حول التعديلات المطلوبة في: جرعة الأنسولين، توقيت جرعة الأنسولين، نوع الدواء.