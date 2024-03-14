نظام غذائى صحى لمريض السكرى من النوع الأول فى رمضان ..من الفطار للسحور

كتبت أمل علام

قال موقع Diabetes UK، إنه يجب أن يتضمن النظام الغذائي لمريض السكر من النوع الأول في رمضان خيارات غذائية صحية تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والسكر والملح.



السلطة ضرورية لمريض السكر

سيساعدك القيام بذلك على:

السيطرة على الدهون في الدم

السيطرة على ضغط الدم

الحفاظ على وزن صحي.

وقال، إنه يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، كما هو الحال مع أي تغييرات في نمط الحياة، فإن إجراء تغييرات تدريجية وواقعية على مدى فترة زمنية أطول من المرجح أن يؤدي إلى النجاح

النظام الغذائي إذا كنت تتناول الأنسولين..

إذا كنت تستخدم نظام الأنسولين الأساسي، أو تحقن عدة مرات في اليوم، أو كنت تستخدم مضخة الأنسولين، فمن الممكن أن تكون أكثر مرونة في تحديد عدد الكربوهيدرات التي يمكنك تناولها ومتى.

معظم الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام سوف يحسبون الكربوهيدرات التي يأكلونها ويشربونها، ثم يحسبون كمية الأنسولين التي يحتاجون إليها، سيتم تعديل كمية الأنسولين اعتمادًا على كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها وعوامل أخرى، مثل النشاط البدني أو مستويات السكر في الدم أو المرض.

يمكن أن يتيح لك ذلك أن تكون أكثر مرونة في اختياراتك الغذائية وأوقات الوجبات، دون المساس بالتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

إذا كنت تتبع نظام أنسولين ثابت مرتين يوميًا، فأنت بحاجة إلى تناول أوقات منتظمة للوجبات وتناول نفس حصة الكربوهيدرات تقريبًا في هذه الوجبات من يوم لآخر.

وأضاف الموقع، إنه يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الكربوهيدرات أكثر من المعتاد إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير، في المقابل، تناول كمية أقل من الكربوهيدرات من المعتاد يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم.

ماذا يمكنني أن أتناول في الفطار والسحور؟

حاول تناول 5 حصص من الفاكهة والخضار يوميًا عن طريق دمجها في أوقات الوجبات، واستبدل الكربوهيدرات منخفضة الألياف، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب عالية المعالجة، بأصناف الحبوب الكاملة.

يمكنك التحقق من الملصقات الغذائية عندما تبحث عن الأطعمة الغنية بالألياف إذا لم تكن متأكدًا، احصل على نصيحة بشأن فهم الملصقات الغذائية .

اختار واحدة من هذه الاختيارات:

الفطار..

دجاج مشوي مع البطاطس والخضار

أو تناول الأسماك الصحية ورقائق البطاطس والبازلاء

طبق من السلطة

أو خضروات مشكلة من الفاصوليا والبطاطس والبازلاء والجزر، مع خبز محمص مع الدجاج المشوى

أو فول أو تونة مع السلطة مع الحمص

تناول طبق من الشوربة، مع قطعة من الفاكهة واللبن الزبادي غير المحلى.

السحور..

وعاء من الحبوب الكاملة مع الحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم، إذا كنت تفضل بديل الألبان مثل حليب الصويا أو حليب اللوز، فاختر نوعًا غير محلى ومدعمًا بالكالسيوم.

أو تناول طبق من الفول أو البيض مع الخبز المحمص من الحبوب الكاملة

تناول علبة من الزبادي والفواكه غير المحلاة

وجبات خفيفة صحية لمرض السكري من النوع الأول بين الفطار والسحور..

فى بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة صغيرة بين الوجبات، للمساعدة فى الحفاظ على مستويات السكر فى الدم مرتفعة.

أفضل خيارات الوجبات الخفيفة الصحية هى الزبادى غير المحلى والمكسرات غير المملحة والبذور والفواكه والخضروات بدلاً من رقائق البطاطس والبسكويت والشوكولاتة، لكن راقب عدد وجباتك باستمرار، فهي ستساعدك على مراقبة وزنك.