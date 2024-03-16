لبنان: قصف إسرائيلى يستهدف أحد مراكز الجيش فى الجنوب

كتبت ـ إيمان حنا

تعرض مركز تابع للجيش اللبنانى فى جنوب لبنان وتحديدا بلدة "رميش" للقصف الإسرائيلى صباح اليوم السبت، وفق موقع"لبنان24"، فيما تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلى فى منطقة الجليل الأعلى .

وكان الجيش الإسرائيلى قد نفذ غارة فجر اليوم السبت على منزل فى بلدة "طير حرفا" بمدينة صور، ولم يسجل حتى الآن وقوع إصابات.

ومن جهة ثانية، كان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري قد بحث مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض الأوضاع العامة والاتصالات السياسية والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان لاسيما القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة .

من جانبه، قال بوحبيب: ناقشنا الدور الفرنسي وأهميته وضرورة أن تبقى فرنسا موجودة، واليوم لديها مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث فيها".



وأضاف ، لقد قمت بتسليم رسالة الدولة للسفير الفرنسي ونتمنى أن تنجح هذه المبادرة، ونثق أن الفرنسيين يريدون الاستمرار واستكمال هذه المبادرة وهذا مهم لنا أن نتوصل إلى نوع من الاتفاق الذى يعطى الحدود الجنوبية الاستقرار الكامل والدائم.