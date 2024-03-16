لأول مرة من طب قصر العينى بث مباشر لعملية نادرة بالمنظار لـ 7 دول بالعالم

كتبت أمل علام

تمكن فريق مصري من طب القصر العينى، من اجراء عملية نادرة وصعبة من خلال المنظار بدلا من الفتح الجراحى، لشاب يعانى من صعوبة بالبلع، ولأول مرة يتم بث هذه العملية مباشرة من مصر إلى 8 دول بالعالم، وهم إيطاليا، واسبانيا، والمغرب، تركيا، مصر، وفرنسا، ولبنان، والمغرب.



الفريق الطبى بطب قصر العينى

وقال الفريق الطبي، إن هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمى تمت من خلال ورشة عمل و مؤتمر ويعتبر من أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمى علي مستوى العالم، وهو أوروبي الأصل ودائما البث يكون من أوروبا و أمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة علي الهواء.



خلال البث المباشر اليوم

وأضافوا، إن الحالة بتقنية مناظير الفراغ الثالث وهى من الحالات المتقدمة بشق عضلة المرىء والفؤاد، وهى لشاب يبلغ من العمر 21 عاما، و يعانى من صعوبه فى البلع منذ عامين نتيجه لمرض "الاكاليزيا"، أو تعذر ارتخاء عضلة المرىء، وقد تم عمل عمليه شق عضلة المرىء بالمنظار و بدون تدخل جراحى على يد الفريق المصرى الأول لمناظير الجهاز الهضمي التداخليه المتقدمه.

ضم الفريق المصرى أساتذة مساعدين للجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمه بطب قصر العينى، وهم: الدكتورة شيماء الخولى، والدكتور محمد الشربيني والدكتور كريم عصام، والدكتور هانى حجاج، والدكتورة عبير عوض، والكتور كيرولس يوسف.