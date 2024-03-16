فوائد الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان .. "الحج" توضح

وأضافت: "ضيف الرحمن؛ الاكتفاء بعمرة واحدة في الشهر المبارك، يحقق فوائد عديدة، منها: تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين".

وقد وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ووفقا لمنصة "نسك"، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها فشل إصدار التصريح. لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان .

ومن جهة أخرى ، خصصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام.