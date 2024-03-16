عمره 80 سنة.. استديو الأهرام صُور به "ابن حميدو وأرابيسك وريا وسكينة"

كتب محمود عبد الراضي

الحريق الضخم الذي اندلع ب استديو الأهرام في محافظة الجيزة، واستمر لعدة ساعات، بعدما أتى على معظم محتويات الاستديو، يجعلنا للتعرض لتاريخ هذا الاستديو العريق، الذي تم تصوير عدد من الأعمال الدرامية الرائعة به، والتي أصبحت جزءً من ذاكرة المصريين.

ويعتبر ستوديو الأهرام هو واحد من أعرق استوديوهات السينما فى مصر، حيث تم تأسيسه على يد اليونانيين "أفابخلوس أفراموسيس"، و"باريس بيلفيس" فى سنة 1944.

تم تأسيس هذا الاستديو على مساحة قدرها 27000 م2، شملت على 3 بلاتوهات، وصالة عرض، وثانية للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.

لعب هذا الاستديو دورا رائدا فى إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم تصوير الكثير من الأفلام فى بلاتوهاته، من بينها: " ابن حميدو، وحديث الصباح والمساء، وأرابيسك، أيام حسن النعماني، وعاشت للحب، وحياة أو موت، وريا وسكينة".