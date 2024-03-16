طفلة: ليه إحنا نتحجب والولاد لأ؟ وعلى جمعة يرد: علشان أنتن جميلات (فيديو)

سؤال غير متوقع من طفلة وجهته للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق خلال تقديمه حلقة برنامج "نور الدين" المذاع على قنوات الشركة المتحدة وطرحت سؤالا: ليه إحنا نتحجب والولاد لأ؟

ورد الشيخ على جمعة بطريقة طريفة عليها: "البنات جمال .. ربنا خلقك جميلة وفاتنة ويا أرض اتهدى ما عليكى قدى.. فقالك علشان ما نعملش دوشة اتحجبى. فبقيتى أكثر جمالا وبهاءً وقال لك الجمال ده بتاعك انتى.. ولما تكبرى أمرك بيدك إنك تتحجبى أو لا"، وأضاف جمعة فى رده: "الولاد عندهم حجاب أيضًا بس من السرة إلى الركبة".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهمفى حيرة من أمثلة فين ربنا؟، مش بنشوفه ليه؟