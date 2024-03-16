اليوم السابع
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توزيع 69 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى ومراكز القليوبية

السبت، 16 مارس 2024 11:04 ص
توزيع 69 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى ومراكز القليوبية سكر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.
 
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 3 أطنان بقها، كما تم توزيع كمية قدرها 2 طن بشبين القناطر، وكمية قدرها 500 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 31 طن بطوخ، وكمية قدرها 16 طن ببنها، وكمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 11 طنا بالخانكة.
 
وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 15 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 68 طن و500 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.
 
 
 

 

 







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