"شركة شيني": حصر الأصناف الراكدة وطرحها فى مزاد لتوفير سيولة

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني ، إنه جاري حصر الأصناف من المخزون الراكد، وتجهيزها لعرضها فى مزاد، وذلك تنفيذًا لتوصيات الجمعية العمومية، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة شيني عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 والذي تضمن مخزون أصناف راكدة منذ 30 يونيو عام 2021 بمبلغ 9.9 مليون جنيه، وذلك من إجمالي مخزون الخامات ومواد قطع غيار البالغ قيمته 27.5 مليون جنيه.

ذكرت شركة شيني، أنه تم إيقاف المرحلة الرابعة من شبكة الحماية المدنية، وذلك لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لهذه المرحلة، يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالانتهاء من المرحلة الرابعة للمشروع بعد تضمن حساب التكوين الاستثمارى فى 31 ديسمبر عام 2023 مبلغ 5.33 مليون جنيه تمثل قيمة شبكة الحماية المدنية، وتبين الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى وعمل محضر استلام ابتدائي في 11 يوليو عام 2021 بتوريد وتركيب طلمبات الحريق دون الانتهاء من المرحلة الرابعة.

أوضحت شركة شيني، أنه سيتم دراسة موقف الأصول غير المتداولة والمعدة للبيع البالغ قيمتها 2.7 مليون جنيه منذ 3 أعوام بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرية للأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع، واتخاذ اللازم في ضوء الدراسة وتطبيقًا لأحكام المعيار.

أشارت شركة شيني، إلى أنه سيتم العمل على تنشيط المبيعات لتعويض تحقيق الشركة خسائر بلغت 46.9 مليون جنيه فى 31 ديسمبر عام 2023، وذلك نتيجة عدم التحقيق الشركة أية أرباح من أنشطة التشغيل سواء صحي أو بورسلين أو سيراميك وكذا معارض البيع حققت خسائر ما عدا معرضى أسوان والغردقة.

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إنه تم الانتهاء من عمرة عدد 2 مكبس بمصانع الشركة، وبدأ تشغليهم خلال شهر أكتوبر الماضى، فيما استمر توقف أصول مصنع السيراميك العاطلة وغير المستغلة لحين الانتهاء من العمرات الخاصة بها.