وأضافت "أمبري" - في مذكرة حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية الجمعة - أن التقرير أشار إلى أن طاقم السفينة بخير.

وفي وقت سابق، أخطأ صاروخ سفينة تجارية في عرض البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية بحسب ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان الجمعة، تزامنا مع إعلان المتمردين الحوثيين سلسلة هجمات شملت "سفينة إسرائيلية" في إطار تعهدهم توسيع عملياتهم لتشمل المحيط الهندى.

وأفادت وكالتا "أمبرى" و "يو كاى أم تى أو" البريطانيتان أنهما تلقتا بلاغا من سفينة يفيد بأنها نجت من هجوم صاروخي قبالة سواحل الحُديدة اليمنية، بعدما كانت قد أعلنت تعرضها لأضرار.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في ظل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.