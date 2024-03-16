سقوط حاوية من سيارة نقل ثقيل على طريق "شبرا- بنها" الحر دون حدوث إصابات

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق شبرا بنها الحر، بنطاق دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، سقوط حاوية "كونتينر" من على سيارة نقل ثقيل في الاتجاه القادم من مدينة بنها للقاهرة، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات في جانب الطريق بطول حوالي 30 مترا، وسقط بالأرض الزراعية بجانب الطريق، دون أن يؤثر على الحركة المرورية على الطريق المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط كونتينر من على سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على طريق شبرا بنها الحر بدائرة قسم شرطة قها.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وانتقل العقيد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط كونتينر من على سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على طريق شبرا بنها الحر، بعد بنزينة قها في الاتجاه القادم من مدينة بنها للقاهرة، دائرة قسم قها.

وتبين سقوط الكونتينر وإحداث تلفيات بجانب الطريق يطول حوالي 30 مترا، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.