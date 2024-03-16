ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 16-3-2024، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.13 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الريال القطرى فى البنك المركزي13.09 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى12.13 جنيه للشراء.
13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر12.46 جنيه للشراء.
13.15 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية12.19 جنيه للشراء.
13.12 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي12.22 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي13.09 جنيه للشراء.
13.12 جنيه للبيع.
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