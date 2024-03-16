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سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 16-3-2024

السبت، 16 مارس 2024 04:00 م
سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 16-3-2024 الريال القطرى
كتب إسلام سعيد

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 16-3-2024، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.13 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
 
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.09 جنيه للشراء.
 
 
13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.13 جنيه للشراء.
 
13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.46 جنيه للشراء.
 
13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.19 جنيه للشراء.
 
13.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.22 جنيه للشراء.
 
13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.09 جنيه للشراء.
 
13.12 جنيه للبيع.
 






الريال القطرى

سعر الريال القطري

اسعار الريال القطرى

الريال القطري في مصر




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