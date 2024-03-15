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سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 15-3-2024

الجمعة، 15 مارس 2024 10:30 ص
سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 15-3-2024 الريال القطري
كتب هانى الحوتى

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 15-3-2024، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.13 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

13.09 جنيه للشراء.
 
 
13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.13 جنيه للشراء.
 
13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.46 جنيه للشراء.
 
13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.19 جنيه للشراء.
 
13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.22 جنيه للشراء.
 
13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.09 جنيه للشراء.
 
13.12 جنيه للبيع.






الريال القطري

سعر الريال القطرى

سعر الريال القطري

الريال القطري والجنيه المصري

سعر الريال القطرى الان

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