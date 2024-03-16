رويترز: إيلون ماسك يبنى شبكة أقمار صناعية للتجسس لصالح المخابرات الأمريكية

وكالات

أفادت رويترز نقلا عن خمسة مصادر مطلعة إن شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تبنى شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية فى إطار عقد سرى مع وكالة استخبارات أمريكية.

وقال المصادر إن وحدة "ستارشيلد" التابعة لسبيس إكس هى المسئولة عن بناء شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطنى، وهى وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.



إيلون ماسك

وتكشف الخطط مدى مشاركة "سبيس إكس" في المشروعات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية، وتوضح الاستثمار الكبير الذي تقوم به وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض حول الأرض والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.