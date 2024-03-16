ذا هيل: إعلان مايك بنس عدم تصويته لترامب فى انتخابات 2024 يعكس عمق الخلافات

كتبت رباب فتحى

قال نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، إنه لن يؤيد رئيسه السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية 2024، في إشارة إلى الانقسامات العميقة بين الرجلين التي تشكلت منذ تركهما منصبيهما، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

واضاف بنس، الذي أدار حملة رئاسية غير ناجحة لعام 2024، لمارثا ماك كالوم على قناة فوكس نيوز: "ليس من المفاجئ أنني لن أؤيد دونالد ترامب هذا العام."

وتابع "انظر، أنا فخور للغاية بسجل إدارتنا. لقد كان سجلًا محافظًا هو الذي جعل أمريكا أكثر ازدهارًا وأكثر أمانًا، وشهد تعيين المحافظين في محاكمنا في عالم أكثر سلامًا". وأضاف: "لكن مع ذلك، أوضحت خلال حملتي الرئاسية أن هناك خلافات عميقة بيني وبين الرئيس ترامب بشأن مجموعة من القضايا".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السابق ترامب هو المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات نوفمبر، مما يشكل مباراة العودة مع الرئيس جو بايدن.

وكان بنس صريحًا منذ عامين تقريبًا في أنه لا يملك سلطة رفض نتائج انتخابات 2020 في 6 يناير 2021، على الرغم من حملة الضغط التي مارسها ترامب للقيام بذلك. وفي إطلاق حملته، قال بنس إن تصرفات ترامب في السادس من يناير تعكس عدم أهليته للمنصب.

وقال نائب الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز إن خلافاته مع ترامب تتجاوز ذلك اليوم، مشيرًا إلى افتقار الرئيس السابق إلى خطة لمواجهة الدين الوطني، وتعليقاته المراوغة حول القيود المفروضة على الإجهاض، ومعارضته الأخيرة لحظر تطبيق تيك توك.

وقال بنس: "في كل من هذه الحالات، يسعى دونالد ترامب ويوضح أجندة تتعارض مع الأجندة المحافظة التي حكمنا عليها خلال سنواتنا الأربع". وأضاف: "ولهذا السبب لا أستطيع بضمير حي أن أؤيد دونالد ترامب في هذه الحملة".

وقال بنس إنه لن يصوت كذلك لبايدن.

وكان بنس نائبًا مخلصًا للرئيس ترامب طوال فترة وجوده في البيت الأبيض، لكنه برز كواحد من أكثر منتقدي الرئيس السابق صراحة خلال حملته التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، والتي انتهت في أكتوبر الماضي.