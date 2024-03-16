تونس: خفر السواحل ينقذ 34 مهاجرا من الغرق

إيمان حنا

أعلن جهاز خفر السواحل التونسي، أنه أنقذ 34 مهاجراً وانتشل جثتين، بينما لا يزال البحث متواصلاً عن 34 مفقوداً، إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لتونس.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز، أن الوحدات البحرية للحرس الوطني بجرجيس (جنوب - شرق) بإقليم بحري الجنوب تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 34 مجتازاً من جنسيات مختلفة وانتشال جثتين.

وقال ناجون، إن عددهم حين انطلقوا من سواحل دولة مجاورة كان نحو سبعين شخصاً قبل غرق مركبهم، وتواصل قوات خفر السواحل البحث عن المفقودين، وفق البيان.

ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين، لكنّهم غالباً ما يتحدّرون من دول جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن الشهر الماضى، عن فقدان 17 تونسيا على متن قارب مهاجرين كان متجها نحو الساحل الإيطالي،

وهناك عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، وكثيراً ما تتقطع السبل بقوارب تغادر الساحل الليبي قبالة الساحل التونسي الذي يعد أيضاً نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين.