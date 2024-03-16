اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 04:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تفاصيل حريق استوديو الأهرام والدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران.. صور

السبت، 16 مارس 2024 03:18 ص
تفاصيل حريق استوديو الأهرام والدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران.. صور حريق استوديو الأهرام
إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، حتى كتابة هذه السطور، إطفاء الحريق الهائل الذى نشب داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وذلك فى مكان تصوير مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، والذى يعرض ضمن السباق الرمضانى 2024.
 
والتهمت النيران محتويات موقع التصوير، وامتدت إلى الخارج ودفعت الحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء.
 
وينتظر السيطرة على الحريق بشكل كامل حتى لا يمتد إلى مبان مجاورة، والقيام عملية التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.
 
وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد باشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، وجار السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
حريق (1)
 
حريق (2)
حريق (2)

حريق (3)
حريق (3)

حريق (4)
حريق (4)

حريق (5)
حريق (5)

حريق (6)
حريق (6)

حريق (7)
حريق (7)

حريق (8)
حريق (8)

 







حريق استوديو الاهرام

حريق استوديو الاهرامات

استوديو الاهرام

تفاصيل حريق استوديو الاهرام

مصطفى شعبان

حريق استديو الاهرام

مسلسل المعلم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة