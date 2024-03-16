تفاصيل حريق استوديو الأهرام والدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران.. صور

إبراهيم قاسم

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، حتى كتابة هذه السطور، إطفاء الحريق الهائل الذى نشب داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وذلك فى مكان تصوير مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، والذى يعرض ضمن السباق الرمضانى 2024.

والتهمت النيران محتويات موقع التصوير، وامتدت إلى الخارج ودفعت الحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء.

وينتظر السيطرة على الحريق بشكل كامل حتى لا يمتد إلى مبان مجاورة، والقيام عملية التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد باشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، وجار السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.