حريق استوديو الأهرام بعد ساعات من ختام يوم تصوير مسلسل المعلم.. صور

اندلع حريق ضخم داخل مقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة عليه.

وعلم اليوم السابع، أن فريق عمل مسلسل المعلم، كان قد اختتم يوم التصوير، قبل ساعات من اندلاع النيران.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.