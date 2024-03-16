تعرف على حجم الوحدات السكنية تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتب مدحت عادل

رصدت نشرة الإسكان السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "الإسكان الفاخر".

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحدة و 31.6 الف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه، وعـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحدة والجاري تنفيذها 254 وحدة بإستثمارات قدرها 0.3 مليار جنيه، و10256 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و 3378 وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام 2022/2023.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفـذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) 61 ألف وحـدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2022/2023.

وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9 ألف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرها 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه، وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثمارى بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪، ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام 2022/2023 .