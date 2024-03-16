%1.19 ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية ديسمبر 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم السبت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2023.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 97.62 خلال شهر ديسمبر 2023 (أولـي) مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.19٪.

وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 127.56 خلال شهر ديسمبر2023 مــقارنـــة بشهر نوفمبر 2023 حيـث بلـغ 104.21 بنسبة ارتــــفــاع قــدرهـــا 22.41٪ وذلك بسبب زياده الطلب علي المنتج.

وبــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خــــلال شــهـــر ديسمبر2023 مقــــارنة بشهـــر نوفمبر 2023حيـث بـلـــــغ 107.67 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خــــلال شهــر ديسمبر2023 مقــارنة بشــهــر نوفمبر 2023 حيــث بلــــغ 66.93 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة منتجات التبغ 101.82 خـــلال شهــــر ديسمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر نوفمبر 2023 حــيــث بــلــغ 176.63 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.